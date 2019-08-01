Тбилиси, , 15:10 — REGNUM

Доходы АО «Грузинские железные дороги» от грузовых перевозок выросли по итогам первых шести месяцев 2019 года на 23%, до 174,87 млн лари ($58,9 млн). Об этом сообщили 1 августа в пресс-службе государственной компании.

По данным министерства финансов Грузии, оборот компании за отчетный период составил 388,2 млн лари ($130,71 млн). Отмечается, что в 2019 году перевозки сырой нефти сократились до нулевых значений. Однако экономические показатели удалось сохранить за счет роста контейнерных и вагонных перевозок.

Отметим, с 2018 году АО «Грузинские железные дороги» начало выполнять транзитные перевозки пшеницы и угля из Казахстана. Ранее стороны также обсуждали вопрос транспортировки казахстанской нефти.

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