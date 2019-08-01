Оренбург, , 15:14 — REGNUM

В Оренбургской области названы болевые точки, мешающие развитию экспорта услуг. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства культуры и внешних связей региона, мониторинг барьеров провели исполнительная власть и Центр поддержки экспорта региона.

Респондентами стали предприятия и организации, которые оказывают услуги в разных сферах. Так, в туристическом секторе в числе проблем указаны сложности оформления виз, дорогие авиаперевозки, затяжной погранконтроль, отсутствие информации о туристических объектах Оренбуржья в мировом информационном поле.

В сфере оказания медицинских услуг основным препятствием назван устаревший фонд медицинских технологий, в сфере оказания образовательных услуг — отсутствие очной формы обучения на иностранном языке, низко развитая инфраструктура студенческих городков, слабое продвижение за рубежом предлагаемых образовательных услуг региона.

Барьером названы и высокие штрафы. От 75 до 100% приходится платить экспортерам за недобросовестное исполнение условий договора по порядку оплаты. В данном случае экспортер несет ответственность за действия подрядчика за рубежом. Как отметили в минкультуры Оренбургской области, устранить это препятствие можно с помощью создания института по оперативной проверке добросовестности подрядчика.