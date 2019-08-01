Кувшиново, , 14:39 — REGNUM

Инновационный тепличный комплекс площадью 15 га и производственной мощностью до 14 тыс. тонн овощей и зеленых культур в год построят в городе Кувшиново Тверской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона 1 августа. В рамках визита в муниципалитет делегации Фонда развития моногородов 27 июля состоялась закладка первого камня в основание будущего комплекса.

Строительство будет вестись в три этапа: в третьем квартале 2020 года планируется ввести первые площадью три гектара, следующим этапом в третьем квартале 2021 года планируется ввести теплицы в шесть гектаров. Наконец, еще через год будет завершен третий этап — теплицы ещё в шесть гектаров. Общие инвестиции в проект составят 4,6 млрд руб. Как ожидается, новый комплекс станет одним из крупнейших предприятий города, работу здесь получат более 250 человек. Строительство тепличного комплекса будет осуществляться при поддержке правительства Тверской области и Моногорода.РФ.

В теплицах планируют выращивать огурцы (10 тыс. 350 тонн в год), томаты защищенного грунта (3 тыс. 300 тонн в год), салат и зеленные культуры (2 тыс. 352 тыс. штук в год), в будущем в теплице предполагается выращивать сладкий перец, баклажаны, листовые и кочанные салаты, редис. Этот комплекс должен решить вопрос обеспечения свежими овощами жителей региона — купить кувшиновские огурцы и томаты можно будет уже с сентября 2020 года.

Кувшиново — территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Такое решение принято 28 июня 2019 года на заседании комиссии по вопросам создания и функционирования ТОР при Минэкономразвития России.