Киев, , 14:36 — REGNUM

Остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на 1 августа 2019 года составил 48,968 млрд гривен.

Соответствующая информация обнародована сегодня, 1 августа, пресс-службой ведомства, передает корреспондент ИА REGNUM

Отмечается, что нынешний остаток в четыре раза выше показателя месяцем ранее.

Кроме того, текущий остаток в 25 раз выше показателя на аналогичную дату прошлого года и в 5 раз — показателя на начало года.

Согласно официальным данным, остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на 2 января 2019 года составил 9,9 млрд грн.

Ведомство не комментирует, почему сумма на счету в июле резко выросла.

ИА REGNUMнапоминает, что 30 июля министерство финансов разместило гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ)на рекордную сумму — 17,21 млрд грн. Министерство сообщило, что за семь месяцев 2019 г. годовой план по привлечению денег в бюджет путем размещения ОВГЗ выполнен на 76,5%.