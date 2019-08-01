Сеул, , 14:49 — REGNUM

Представители южнокорейского холдинга DGB Financial Group подписали меморандум о взаимопонимании с представителями стартапа Coolbeans и сервиса мобильных платежей Камбоджи PiPay. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, компании сконцентрируют свое внимание на финансовом секторе с целью улучшить финансовые возможности и расширить набор предоставляемых цифровых финансовых услуг.

Известно, что южнокорейский холдинг также намерен объединить свой офлайн-бизнес (компании и филиалы, расположенные в Индокитае) с цифровым бизнесом в глобальную сеть.

«Мы планируем расширить нашу глобальную финансовую сеть совместно с Coolbeans и Pi Pay», — сообщили представители DGB Financial Group.

Coolbeans — стартап, созданный в 2016 году и работающий в сфере UX/UI. С момента создания компания выполнила 38 проектов.

Pi Pay — сервис мобильных платежей, запущенный в июне 2017 года и число пользователей которой превышает 300 тыс. человек.