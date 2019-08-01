Киев, , 14:29 — REGNUM

8,9% — это доля госпредприятий Украины в ВВП страны, а 0,6% — удельный вес количества госпредприятий в экономике страны. Такие данные приводит сегодня, 1 августа, украинский эксперт Павел Вернивский, комментируя заявления из лагеря Зеленского о готовящейся сейчас масштабной приватизации, которая даст импульс экономике страны в общем, передает корреспондент ИА REGNUM

Вернивский отмечает, что вышеприведенные цифры — это официальные данные министерства экономики.

«Того министерства, что активно лоббирует приватизацию. Которое кричит о Большой приватизации. Как эта приватизация запустит экономику и поможет экономическому развитию. И это при том, что львиная часть этого сектора — это предприятия стратегической важности, как например сектор военной промышленности, которые не подлежат приватизации! Уже молчу о том, что в лучшем случае за всю приватизацию можно выручить не более 1−2 млрд долларов — 0,7−1,4% ВВП. Вы хоть понимаете насколько это абсурдно звучит?», — задается вопросом Вернивский.

Эксперт отмечает, что власти Украины носятся с этой приватизацией, как курица возле первого яйца, хотя на самом деле «это яйцо залежалось и давно протухло».

«Сейчас в странах с развитым фондовым рынком, государства через министерства, банки, госфонды покупают миноритарные пакеты акций в интересующих компаниях. Причём структура государственного владения становится настолько запутанной, что сложно понять сколько же в действительности контролирует государство», — подчеркивает он.

ИА REGNUM напоминает, что заместитель председателя Офиса президента Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал о необходимости разблокировать продажу государственных активов. В частности, согласно его словам, предполагается продажа всех госбанков, частичная приватизация «Укрзализныци» (госкомпания, отвечающая за функционирование железной дороги) и «Укрпочты». Кроме того, по словам чиновника, отмена моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения и запуск рынка земли планируются командой Зеленского уже в нынешнем году.

В конце июля представитель президента в Кабмине Андрей Герус в интервью РБК Украина заявил, что т.н. «Большая приватизация» уже разблокирована, и сейчас все зависит от министерства экономики.

«Если оно даст соответствующее согласование, то можно уже запустить приватизацию Одесского припортового завода, ОГХК, Электротяжмаша, шахты Краснолиманской и еще нескольких предприятий… Если Минэкономики принимает решение, то дальше Кабмин одобряет советников и за несколько месяцев мы можем получить успешные кейсы по приватизации», — отметил Герус.