Муравленко, Ямало-Ненецкий АО, , 14:30 — REGNUM

В ямальском городе Муравленко были возбуждены 22 административных дела в связи с выявленными нарушениями требований антимонопольного законодательства председателем, заместителями и членами единой комиссии по осуществлению закупок горадминистрации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре региона.

УФАС по ЯНАО назначил вышеуказанным лицам штрафы по ч.ч.2,7 ст.7.30 КоАП РФ («Нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») на общую сумму свыше 600 тыс. руб.

Правонарушители обжаловали постановление УФАС, однако суд встал на сторону контролирующего органа.