Кемерово, 1 августа 2019, 14:22 — REGNUM
Озеленители Кемеровской области намерены превратить горные отвалы в заливные луга. В регионе начали использовать принципиально новый метод посева травы, передает 1 августа «Общественное телевидение России».
Из семян, удобрений, минеральных добавок и воды готовится жидкая смесь, которую разбрызгивают на почву. Благодаря этому семена прочно закрепляются в грунте, и на любой территории, даже со сложным ландшафтом, вырастает трава. В процессе используется и гидрогель. Он дополнительно защищает землю от перегрева.
Траву посеяли уже на территории более 70 гектаров. Также озеленители на горных отвалах вдоль дороги высадили пять тысяч сосен.