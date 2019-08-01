Москва, , 14:24 — REGNUM

У властей РФ есть как минимум три механизма, с помощью которых они смогли бы мотивировать деловые круги постепенно отказаться от доллара и перейти к использованию национальных валют, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 1 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова главы департамента министерства финансов РФ по контролю за внешними ограничениями Дмитрия Тимофеева. Последний посетовал на то, что хотя Россия, страны Евросоюза, Китай и другие государства поддерживают более широкое использование национальных валют, правительства должны взять на себя координирующую роль, так как «у коммерческих участников мало собственных стимулов отказываться от доллара».

Рубль и доллар © ИА REGNUM

«Господин Тимофеев, наверное, никогда не слышал о таком явлении, как налоги и резервы, — предположил Делягин. — Любое государство может просто выставить к долларовым счетам требования по резервам более высокие, чем по отношению к другим счетам. И вы удивитесь, как быстро все эти коммерческие участники убегут от доллара в валюту, в которой норма резервирования меньше. Во-вторых, государство может просто принять законы, которые ограничивают использование доллара в расчётах. Вполне можно сказать, что мы рассчитываемся в долларах только с США. А с другими странами мы рассчитываемся в других валютах. Если европейцы попытаются заплатить за нефть долларами, мы у них попросим что-нибудь другое».

Ну и наконец, как отметил Делягин, государство может договориться с другими государствами о котировке сырьевых товаров на своих национальных биржах не в долларах, а в национальных валютах.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в начале лета 2019 года министр финансов РФ Антон Силуанов и председатель Народного банка Китая И Ган подписали соглашение о переходе на расчёты в национальных валютах.

Читайте ранее в этом сюжете: В Минфине рассказали о сложностях отказа от доллара