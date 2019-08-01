Москва, 1 августа 2019, 14:24 — REGNUM
У властей РФ есть как минимум три механизма, с помощью которых они смогли бы мотивировать деловые круги постепенно отказаться от доллара и перейти к использованию национальных валют, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 1 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова главы департамента министерства финансов РФ по контролю за внешними ограничениями Дмитрия Тимофеева. Последний посетовал на то, что хотя Россия, страны Евросоюза, Китай и другие государства поддерживают более широкое использование национальных валют, правительства должны взять на себя координирующую роль, так как «у коммерческих участников мало собственных стимулов отказываться от доллара».
Ну и наконец, как отметил Делягин, государство может договориться с другими государствами о котировке сырьевых товаров на своих национальных биржах не в долларах, а в национальных валютах.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в начале лета 2019 года министр финансов РФ Антон Силуанов и председатель Народного банка Китая И Ган подписали соглашение о переходе на расчёты в национальных валютах.
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