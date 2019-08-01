Салехард, , 14:12 — REGNUM

Правительство Ямала в одностороннем порядке расторгает соглашение о государственно-частном партнёрстве с ООО «ВИС ТрансСтрой» по проекту строительства и эксплуатации железнодорожной линии Бованенково-Сабетта. Соответствующий проект постановления опубликован на официальном сайте органов государственной власти ЯНАО.

«Сегодня стал актуальным вопрос о едином проекте железнодорожной магистрали, где ветка, соединяющая Бованенково и Сабетту, получила название «Северный широтный ход-2». Это предполагает трансформацию проекта из регионального в статус федерального, в связи с чем рассматривается иная конфигурация участников и формата его дальнейшей реализации. Для того, чтобы важный для развития российской Арктики проект двигался дальше, партнёры приняли решение расторгнуть существующее соглашение о государственно-частном партнёрстве. Это позволит приступить к подготовке пакета документов для оформления концессии», — поясняет причину расторжения соглашения пресс-служба группы компаний «ВИС».

ООО «ВИС ТрансСтрой» получит компенсацию в размере около одного миллиарда рублей. Группой ВИС разработана проектно-сметная документация участка Бованенково-Сабетта, прошедшая государственную экспертизу. Кроме этого выполнены инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания, начата разработка рабочей документации, произведена научно-исследовательская работа по обоснованию проекта развития транспортной инфраструктуры и объёма трафика.

Напомним, правительство ЯНАО и компания «ВИС ТрансСтрой» заключили соглашение о государственно-частном партнёрстве в конце 2015 года. На инвестора в лице ВИС была возложена обязанность спроектировать и построить дорогу Бованенково-Сабетта. Общий объем инвестиций предполагался на сумму 113 млрд рублей. Затем компания имела права эксплуатировать дорогу до 2036 года. После — передать в собственность правительства ЯНАО.