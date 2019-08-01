Тэгу, Южная Корея, , 14:00 — REGNUM

Южнокорейская авиакомпания T'way Airlines запускает новые рейсы в Китай. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

Самолет T'way Airlines

По их словам, запуск новых рейсов в Китай связан с сокращением рейсов в Японию.

Известно, что с 1 сентября авиакомпания начнет осуществлять перелеты по маршруту Тэгу — Чжанцзяцзе. Данный рейс будет осуществляться два раза в неделю (по средам и воскресеньям).

Со 2 сентября компания введет еще один маршрут Тэгу — Яньцзи, который будет осуществляться три раза в неделю (по понедельникам, средам и пятницам).

Кроме того, представители авиакомпании приняли окончательное решение о сокращении рейсов в Японию. С 24 августа будет отменен рейс Муан — Оита, а с сентября — рейс Тэгу — Кумамото и Пусан — Сага.

«Мы будем осуществлять перелеты в Китай по девяти маршрутам. В будущем мы планируем увеличить количество маршрутов, чтобы укрепить свои позиции в Китае», — сообщили представители компании.