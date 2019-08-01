Гавана, , 14:46 — REGNUM

Международный валютный фонд опубликовал доклад «Перспективы для Латинской Америки», где подчеркнул необходимость структурной реформы, которая бы обеспечила совместный экономический рост всех государств региона. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Директор Департамента по делам Западного полушария МВФ Алехандро Вернер в качестве первостепенных условий экономического роста обозначил создание более гибких условий найма работников, наращивание иностранных инвестиций и бо́льшую открытость экономик региона.

На 2019 г. МВФ прогнозирует прирост ВВП Латинской Америки на 0,6%. В 2020-м ожидается рост до 2,3%.