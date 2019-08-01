Москва, 1 августа 2019, 13:55 — REGNUM
В современном мире ни одна страна, кроме США, не является в полной мере суверенной, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 1 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя перспективы дедолларизации российской экономики.
Если Россия, по словам Делягина, хочет быть независимой на деле, а не на словах, и сама определять свою судьбу, то она должна эмитировать рубли по потребностям своей экономики и основывать рубль на золоте, а не на чужой валюте. Экономист подчеркнул, что речь не идёт о возвращении к золотому стандарту, потому что золотой стандарт ограничивает кредит, а о том, чтобы международные резервы РФ были не в долларах и валютах, привязанных к доллару, а в золоте.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам главы департамента министерства финансов РФ по контролю за внешними ограничениями Дмитрия Тимофеева, подключение к долларовой банковской системе даёт возможность торговать практически со всем миром, поскольку почти во всех странах есть развитая система корреспондентских счетов в долларах.
Читайте ранее в этом сюжете: В Минфине рассказали о сложностях отказа от доллара
Читайте развитие сюжета: Доллар стал токсичной валютой бандита – Михаил Делягин