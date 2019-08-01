Анкара, , 14:19 — REGNUM

Генеральный секретарь Тюркского совета Багдад Амреев заявил, что работы по созданию «Тюркского инвестиционного фонда» продолжаются, и что он будет введен в действие в кратчайшие сроки, а на начальном этапе в него будет переведено до 600 млн долларов. По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Багдад Амреев отметил, что одной из наиболее приоритетных целей Тюркского совета является развитие и укрепление экономического сотрудничества между своими членами, и подчеркнул, что, несмотря на все региональные и глобальные затруднения, темпы роста экономического сотрудничества в рамках организации только растут. Генеральный секретарь добавил: «С 2015 года, когда нами был проведен Астанинский саммит, и по сегодняшний день объемы совокупного торгового оборота между странами-членами Тюркского совета выросли на 22%, достигнув 9 млрд долларов. Если добавить сюда Узбекистан и Туркменистан, то мы получим цифру в 16 млрд долларов».