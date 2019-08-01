Тбилиси, , 13:46 — REGNUM

Представители министерства экономики и устойчивого развития Грузии и министерства транспорта Ирана договорились совместно развивать транспортный маршрут между Персидским заливом и Северным транспортным коридором, передает 1 августа грузинский «Первый канал».

1 августа в Тбилиси состоялось заседание совместной комиссии по международным автомобильным перевозкам между Грузией и Ираном. Заседание прошло в рамках визита заместителя министра транспорта Ирана Адолхашема Хасана Ниа.

Во время переговоров стороны также договорились о предоставлении квоты на грузовые перевозки между двумя странами на 2019−2020 годы.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая на встрече президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева с премьер-министром Грузии Мамуком Бахтадзе стороны обсудили совместное развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута.

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