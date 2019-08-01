Чебоксары, , 13:41 — REGNUM

В Чувашии в рамках государственного ветеринарного надзора в январе-июне 2019 года в 9,3% проб молочной продукции выявлен фальсификат. В основном это завозная продукция. Об этом говорится в докладе управления Россельхознадзора по Чувашии и Ульяновской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Особое внимание в рамках проведения государственного ветнадзора уделяется выявлению фальсификата животноводческой продукции. Из 75 проб молочной продукции в семи (9,3% от общего числа) выявлена фальсификация растительными жирами, при этом в пяти случаях производителями молочных продуктов были предприятия Брянской, Белгородской, Тамбовской областей. Также была выявлена фальсифицированная продукция чувашских производителей — из Чебоксар и Шумерли. За аналогичный период прошлого года из 59 проб молочной продукции в 10 (16,9%) выявлена фальсификация растительными жирами.

Помимо фальсификации в молоке и молочной продукции, также обнаружены бактерии группы кишечной палочки (сыр и молоко Нижегородской области).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Чувашии отобрано около 600 проб пищевой продукции и кормов, в том числе 127 — молочной продукции. Фальсификация растительными жирами обнаружена в 21 пробе молочной продукции, что составляет 16,8% (в 2017 году — 14,54%, в 2016 году — 14%), в России доля фальсификата составляет 22%. В 18 случаях производителями (сыра, сметаны, сливочного масла) были предприятия из других регионов.

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