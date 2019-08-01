Иерусалим, , 14:09 — REGNUM

Американская компания Amazon приобретает израильский стартап E8 Storage. По сообщениям израильского бизнес-издания Calcalist, точная сумма сделки не разглашается, однако, согласно экспертным оценкам, израильская инновационная компания обойдется американскому интернет-гиганту в 60 миллионов долларов.

Компания E8 Storage занимается разработкой инновационных решений в сфере флеш-памяти. По условиям сделки, все сотрудники израильской компании присоединятся к Центру разработки Amazon Cloud Service (AWS) в Тель-Авиве. Остальные детали соглашения пока не разглашаются.

Известно, что компания была создана в 2014 году и за время своего существования привлекла около 18 миллионов долларов инвестиций.