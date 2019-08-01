Ашхабад, , 12:59 — REGNUM

Иран выиграл первый этап судебного разбирательства в Международном арбитражном суде по качеству и цене газа, полученном из Туркмении в 2007 году, пишет «Fars News» со ссылкой на источник в иранском министерстве нефти.

Арбитраж вынес постановление о том, что Туркмения должна выплатить Ирану компенсацию за внезапное прекращение поставок газа в северные иранские провинции в зимний период, когда там установилась самая холодная погода за последние 30 лет.

Туркмения, как утверждают иранские чиновники, воспользовалась ситуацией и попыталась незаконно повысить цену на поставляемый газ в девять раз — с $40 до $360 (с 2,5 тысячи до 22,8 тысячи рублей) за тысячу кубометров. В Иране действия Ашхабада расценили как шантаж.

Отмечается, что туркменская сторона пыталась обосновать свой поступок задолженностью иранской стороны за поставки голубого топлива в сумме $1,8 млрд (114,1 млрд рублей), но Тегеран не согласился с претензиями и требованиями Ашхабада.

Позднее в том же году Иран открыл газопровод, который позволил северным иранским провинциям обходиться без поставок голубого топлива из Туркмении.