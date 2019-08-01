Архангельск, , 12:57 — REGNUM

Строительство производственно-логистического комплекса «Архангельск» будет ускорено — до 2020 года будет завершён основной объём работ. Об этом ИА REGNUMсообщили в правительстве Архангельской области.

Напомним, что ПЛК «Архангельск» — проект, инициированный Министерством обороны РФ. Объект должен не только стать важным перевалочным пунктом для снабжения военных объектов и организации северного завоза, но и войти в систему логистических баз, обслуживающих промышленные и инфраструктурные проекты в Арктике.

В правительстве сообщили, что ежегодно через терминал ПЛК будет осуществляться перевалка более миллиона тонн грузов, при этом грузы Минобороны России составят всего около 20% этого объема — основная часть грузопотока будет сформирована коммерческими перевозками. Площадь крытых складов ПЛК составит 31,5 тысячи квадратных метров, площадь открытых площадок для хранения — 300 тысяч квадратных метров. Это позволит обеспечить единовременное хранение до 27 тысяч тонн твердых грузов, 78 тысяч тонн ГСМ и более 260 единиц техники.

«Этот объект очень важен для области в целом и для города Архангельска в частности, — отметил глава региона Игорь Орлов. — В процессе возведения объектов планируется задействовать более полутора тысяч рабочих. А с момента сдачи ПЛК в эксплуатацию постоянную работу получат около пятисот жителей Архангельской области».