Ставрополь, , 12:56 — REGNUM

Работу по установлению границ особо охраняемых природных территорий в Ставропольском крае планируют завершить до конца 2019 года, сообщили ИА REGNUM в управлении по информполитике правительства Ставропольского края 1 августа. Работы ведутся в рамках реализации государственной программы Ставропольского края «Охрана окружающей среды», из бюджета на эти цели выделено 24 млн рублей.

В общей сложности заключены контракты на обследование и установление границ восьми государственных природных заказников и 25 памятников природы. Ещё по двум заказникам и 12 памятникам природы проводятся конкурсные процедуры по определению подрядной организации. Работы близки к завершению в Арзгирском, Курском районах и Нефтекумском городском округе — там устанавливают границы шести государственных природных заказников краевого значения, «Восточный», «Дюна», «Бажиган», «Степан Бугор», «Галюгаевский», «Арзгирский», а также одного памятника природы — «Камыш-Бурунский пойменный лес». В ближайшее время работы начнутся на на территории двух заказников и 24 памятников природы.

В общей сложности на январь 2019 года в государственный кадастр особо охраняемых природных территорий краевого и местного значения включено 107 объектов, в том числе 41 государственный природный заказник, 65 памятников природы и одна озелененная лесная территория, общая территория их — 106,5 тыс. гектаров, или 1,6% всей площади края.