Москва, , 12:46 — REGNUM

На протяжении нескольких месяцев наблюдается диссонанс фундаментальных факторов на нефтяном рынке. Несмотря на достаточное количество сильных, стимулирующих к росту фактов, таких как самый низкий уровень добычи за последние восемь лет со стороны ОПЕК и стран, в него не входящих, которое, казалось бы, должно снизить объём нефти в обороте, не дал каких-то сильных факторов к росту ранее и эта тенденция сохранится в августе, заявила корреспонденту ИА REGNUMфинансовый аналитик компании «ФинИст» Ирина Ланис.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Нефтяные фьючерсы в августе также будут оставаться в своих ранее наработанных ценовых диапазонах, не показывая сильного роста из-за глобального замедления экономики и отсутствия должного внимания инвесторов в сторону нефтяного рынка», — считает эксперт.

В первые дни августа мы можем увидеть небольшую волатильность котировок нефти, не превышающую, как правило, 2%. Фьючерс на нефть марки Brent стремится к котировке 65$ за бочку северного нефтяного стандарта. West Texas Intermediate также покажет небольшой рост, ориентирами для которого будут цены 58,50$ за баррель.

«Ожидать в августе сильных движений пока нет смысла, поскольку, казалось бы, самые волатильные новостные факторы на данный момент практически игнорируются нефтетрейдерами и не дают разогнаться ценам до волатильности прошлых месяцев», — отметила Ланис.

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