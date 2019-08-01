Москва, , 12:39 — REGNUM

Отыгрывая недостаточно мягкую риторику ФРС, которая запустила повсеместное ралли доллара, рубль резко просел на старте торгов 1 августа. Котировки пары в моменте отметились на трёхнедельных максимумах вблизи 63,90 руб., но оказавшись в опасной близости к отметке 64 руб., тут же отскочили. Впрочем, до закрытия утреннего медвежьего гэпа росийской валюте еще далеко, и понижательные риски сохраняются, пока рынки переваривают посыл Федрезерва, заявил корреспонденту ИА REGNUMэксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Если говорить о более долгосрочных перспективах, в августе велика вероятность дальнейшего ослабления рубля. Во-первых, это исторически непростой месяц для российской валюты, которая находится под негативным влиянием счета текущих операций и фактора сезонности, во многом связанного выплатой дивидендов в корпоративном секторе.

Во-вторых, буквально вчера доллар обзавелся поддержкой в виде неоднозначных сигналов от Федрезерва, который не стал называть снижение ставки началом цикла смягчения монетарной политики. Более сдержанный тон регулятора в целом негативен для рисковых активов, включая рубль», — пояснил эксперт.

В-третьих, динамика на рынке нефти неустойчивая, и учитывая стремление Трампа к более низким ценам на бензин в преддверии выборов 2020 года, участники рынка будут ждать подвоха с этого фронта, что сдержит порывы покупателей.

В-четвертых, очередной раунд торговых переговоров США и Китая не принес существенных результатов. Более того, следующий раунд был перенесен на сентябрь, что будет держать рынки в напряжении на протяжении августа.

«Таким образом, в перспективе августа доллар может подняться к отметке 65 руб. или даже выше, если к вышеперечисленным факторам добавится ужесточение санкционной риторики со стороны Запада», — считает Николаев.

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