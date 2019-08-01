Симферополь, , 12:37 — REGNUM

Власти Крыма будут жаловаться президенту России Владимиру Путину на действия мобильных операторов, ухудшающих условия обслуживания абонентов на полуострове. Об этом 31 июля на совещании в Керчи заявил глава республики Сергей Аксёнов.

«Если это только для Крыма сделали, мы их победим. Я пойду к главе государства. Уверен, он нас поддержит в этой ситуации», — отметил глава РК.

В России действует национальный, внутрисетевой и крымский роуминг. Как сообщало ИА REGNUM, в самой республике функционируют четыре оператора связи, однако нет ни одного национального оператора из-за риска попасть под санкции. Национальный роуминг на полуострове отменили в июне 2019 года, при этом некоторые операторы сразу же повысили тарифы.

Подробности: Роуминг в Крыму отменят с 1 июня 2019 года