Нижний Новгород, , 12:32 — REGNUM

В рамках реализации мероприятий нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» по состоянию на 31 июля в Нижегородской области отремонтировали 342,6 км автодорог. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Максимальный объем работ выполнен в Павловском, Борском и Богородском районах.

До конца 2019 года в регионе по нацпроекту планируется отремонтировать 745 км дорог.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году стоимость ремонта одного км дорог в Нижегородской области снизилась на 7,7% или на 610 тыс. рублей. Теперь ремонт каждого км обходится в 7,34 млн рублей. Это произошло в связи с применением технологии тонкослойного покрытия и ресайклинга.