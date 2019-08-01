Нижний Новгород, , 12:25 — REGNUM

В Нижегородской области тариф на услугу регионального оператора по обращению с ТКО (твердыми коммунальными отходами) снизится в среднем на 5%. Соответствующие изменения в указ утвердил губернатор Глеб Никитин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Предельный тариф в 2019 году был установлен в размере 665,67 рублей, теперь предельная плата составит 632,39 рубля.

Вице-губернатор Андрей Харин отметил, что пересмотр тарифа связан с изменением федерального законодательства, поскольку Минприроды РФ снизило ставку платы для регоператоров за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов на полигонах. Тариф изменяется с 1 июля, таким образом, в квитанциях снижение платы люди увидят уже в августе.

Как сообщало ИА REGNUM, Нижегородская область вместе с Кировской областью начисляют плату за мусор с учётом квадратных метров площади, а не числа прописанных жильцов, что вызывает претензии жителей. Вопросы Кировской области рассматривал Верховный суд, признав законным постановление министерства энергетики и ЖКХ Кировской области, которое устанавливает начисление платы за услугу из расчёта на квадратный метр площади жилья.

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