Екатеринбург, , 12:33 — REGNUM

В Свердловской области в ближайшее время объявят конкурс подрядчиков для создания и контроля Единой социальной карты. Об этом заявил глава Уральского главного управления Центрального банка России Рустэм Марданов.

Будет объявлен конкурс на поиск оператора карты и банка, который и выпустит платёжный инструмент. Какое из министерств организует аукцион, пока неизвестно. Поиск начнётся в течение августа 2019 года.

Напомним, о создании Единой социальной карты для жителей Среднего Урала было объявлено в 2018 году. С помощью платёжного инструмента можно будет оплачивать различные услуги на территории всей Свердловской области, в первую очередь — социальные услуги.

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