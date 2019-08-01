Токио, , 12:22 — REGNUM

Японская корпорация Mitsubishi отказалась инвестировать в проект по строительству завода по сжижению природного газа «Арктик СПГ — 2», сообщает Reuters со ссылкой на представителя корпорации.

Причины принятия данного решения в корпорации не назвали.

Как сообщало ИА REGNUM, проект «Арктик СПГ 2», реализуемый НОВАТЭКом, предусматривает строительство трёх очередей по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн тонн в год каждая на основаниях гравитационного типа (ОГТ). Проект реализуется на ресурсной базе Утреннего месторождения в ЯНАО.

В конце июня консорциум Mitsui & Co («Mitsui») и Японской национальной корпорации по нефти, газу и металлам JOGMEC («JOGMEC») подписали договор купли-продажи в отношении 10% доли участия в проекте «Арктик СПГ 2».

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