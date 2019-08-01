Харабали, , 12:21 — REGNUM

В рамках программы «Оздоровление реки Волги» нужно принимать дополнительные решения, об этом, заявил и.о. министра сельского хозяйства Астраханской области Алексей Галкин в ходе встречи врио губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина с жителями сел Харабалинского района 31 июля, сообщила пресс-служба правительства региона.

«Сегодня мы работаем в рамках национальных проектов. Астраханская область для решения проблем с водой входит в нацпроект «Оздоровление реки Волги». У нас есть также ряд региональных программ. С министерством природных ресурсов РФ мы находимся в активной фазе обсуждения проблемы маловодья, которая сложилась в этом году. Ситуацию необходимо исправлять и впредь не допускать ее повторения», — сказал врио губернатора Игорь Бабушкин.

Как отмечалось на встрече, сегодня уровень воды в Астраханской области опустился на два метра относительно среднего многолетнего уровня, температура воды, напротив, на четыре градуса выше.

«В этом году был очень низкий паводок, и не только в Астраханской области. Это касается всего Волжско-Камского каскада. Мы понимаем, что на Волге наступил маловодный период, и нужно принимать дополнительные решения в рамках программы «Оздоровление реки Волги», — пояснил Алексей Галкин.

Как сообщало ИА REGNUM, отметим, что в общей сложности в рамках нацпроекта «Экология» на проект «Оздоровление Волги» планируется направить около 17 млрд рублей — до 2024 года.