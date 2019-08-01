Сеул, , 12:27 — REGNUM

В первой половине 2019 года в Южной Корее было уволено 475 800 человек, что на 10,7% больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства труда.

По их словам, в первой половине текущего года в стране зафиксировали самый высокий уровень текучести кадров с 2009 года.

Известно, что основными причинами увольнения сотрудников стали: реструктуризация предприятия, расторжение трудового договора, слияние компаний.

С 2009 года, когда впервые начали вести статистику, число уволенных по особым причинам людей увеличилось с 158 580 человек до 389 393 человек в 2012 году и 419 713 в 2017 году.

Известно, что в июле текущего года число людей, временно работающих на предприятиях увеличилось на 5,1%, однако людей, работающих на постоянной основе, напротив, сократилось на 3,1%.

По состоянию на конец июня 2019 года общее число людей, занятых на рабочих местах, увеличилось на 1,9%, до 17 112 000 человек.