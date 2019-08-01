Ульяновск, , 12:12 — REGNUM

В Ульяновской области после прокурорского вмешательства погашена задолженность на ещё одном коммерческом предприятии. Размер зарплатных долгов составил 7,5 млн рублей, сообщает региональная прокуратура.

Станислав Ленц. Забастовка (фрагмент). 1910

По данным надзорного ведомства, руководством компании «Курс — Симбирск» в апреле-мае 2019 года «не принимались надлежащие меры к своевременной и в полном объёме оплате труда 87 работников». В результате долги по зарплате достигли 7,5 млн рублей.

Прокуратурой в интересах прав граждан направлены в суд заявления, а в отношении компании и генерального директора заведено дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ («Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы»). В ведомстве отмечают, что задолженность по заработной плате погашена в третьей декаде июля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее была погашена задолженность по заработной плате перед 35 работниками общества «Кузоватовский комбикормовый завод». Долги по зарплате здесь превышали 3,5 млн рублей. Также была в Вешкаймском районе после прокурорской проверки муниципальное предприятие «Жилсервис» погасило долги перед 74 работниками на 1,8 млн рублей.

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Всего в Ульяновской области с начала года работодателями выплачено более 81 млн рублей задолженности по зарплате. По результатам прокурорских проверок заведено более 300 дел об административных правонарушениях, инициировано возбуждение 7 уголовных дел.