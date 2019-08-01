Бишкек, , 11:45 — REGNUM

Председатели правительства Киргизии и Узбекистана рассмотрят вопрос предоставление Бишкеку кредита на сумму $100 млн. Об этом 1 августа заявил министр экономики Киргизии Санжар Муканбетов, сообщает издание 24.kg.

По его словам, заемные средства планируется направить на поддержку предпринимателей, которые занимаются переработкой шерсти и шкур. Министр также напомнил, что стороны намерены увеличить взаимный товарооборот до $1 млрд.

Напомним, по итогам 2018 года товарооборот между Узбекистаном и Киргизией составил $340 млн. Ташкент в основном экспортирует фрукты и овощи, а импортирует из соседней республики цемент и уголь.

Читайте также: «Оставшиеся» участки госграницы намерены описать Узбекистан и Киргизия