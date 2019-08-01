Вологда, , 11:34 — REGNUM

Почти 68,8 тыс. человек в Волгоградской области не имеют работы, что соответствует 5,5% от общего числа жителей, относящихся к категории экономически активных. Об этом сообщила пресс-служба Волгоградстата.

Казимир Малевич. Безработная девушка (фрагмент). 1904

По данным исследования, проведенного в январе-июне 2019 года, численность рабочей силы в регионе составила 1232,2 тыс. человек, из них 1163,3 тыс. человек классифицировались как занятые.

68,8 тыс. человек не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в течение недели.

Таким образом, пояснили в ведомстве, уровень занятости населения (отношение численности занятого населения к общей численности населения в возрасте 15 лет и старше) на лето 2019 года составляет 55,1%.