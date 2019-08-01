Челябинск, , 11:32 — REGNUM

Челябинск может получить не менее 850 низкопольных автобусов самого разного класса, а также не меньше 190 трамваев. Эти показатели заложены в новой концепции развития общественного транспорта города, сообщает пресс-служба областного губернатора.

Обновлением парка транспорта дело не ограничится. Речь идёт и о тотальной реконструкции контактной сети, тяговых подстанций и трамвайных линий, и о создании нового стандарта перевозки пассажиров, и т.д.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, осенью Челябинск получит 66 газомоторных автобусов. А позднее к ним добавится ещё несколько транспортных единиц. На эти цели город получит порядка 2 млрд рублей.