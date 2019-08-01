Черкесск, , 11:24 — REGNUM

Две республики Северного Кавказа вошли в пятерку регионов России с самым высоким ростом государственного долга по итогам первого полугодия 2019 года. В Ингушетии госдолг вырос на 15%, в Карачаево-Черкесии — на 12%. На последних местах списка, составленного РИА Рейтинг, оказались также Якутия (13,2%) и Калмыкия (12,9%).

Что касается остальных субъектов Северо-Кавказского федерального округа, то их результаты значительно лучше. Рост госдолга произошел лишь у Северной Осетии — на 3,8%. В Чечне и Дагестане он остался на прежнем уровне.

Два субъекта округа смогли сократить размер госдолга. Так, в Кабардино-Балкарии он снизился на 16,2%. Наиболее значительное сокращение долговой нагрузки продемонстрировал в 2019 году Ставропольский край, где госдолг снизился на 34,1%.

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