Оренбург, , 11:22 — REGNUM

В Оренбурге нестационарные торговые объекты подвергнут инвентаризации. Об этом на аппаратном совещании 1 августа заявил глава города Дмитрий Кулагин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Процесс инвентаризации проведут в течение месяца — до 1 сентября. Чиновники признают, что количество пивных киосков, ларьков, торговых точек по продаже овощей и фруктов увеличилось в разы.

По словам Кулагина, при неправильном размещении объектов нестационарной торговли и нарушении торговой деятельности будут применять административное наказание.