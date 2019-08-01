Салехард, , 11:24 — REGNUM

На Ямале наряду с прививками против сибирской язвы проходит биркование северных оленей. Бирка на ухе оленя станет безусловным пропуском животного на убойный цех, так как биркованию подлежит здоровое животное, заявил первый заместитель руководителя службы ветеринарии ЯНАО Станислав Закревский на пресс-конференции 1 августа.

Биркование — это обязанность владельца оленя, общемировая практика и гарантия того, что животное прошло ветеринарное обследование. В случае гибели оленя бирка поможет исключить ряд заболеваний и оперативно установить правильный диагноз, определить ущерб и в последующем оказать меры господдержки владельцу животного.

Кроме того, технический регламент Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» не допускает к убою не идентифицированное животное.

Биркование оленей на Ямале проводится ветеринарами одновременно с вакцинацией. На сегодня привиты от сибирской язвы 59% северных оленей Ямала, или 323 тыс. голов.