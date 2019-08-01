Орел, , 11:10 — REGNUM

Первый миллион тонн зерна собрали сельхозпроизводители Орловской области, об этом 31 июля сообщила пресс-служба правительства региона.

Первый миллион тонн зерна Orel-region.ru

«Поздравляю вас с важной трудовой победой — намолотом первого миллиона тонн орловского зерна урожая 2019 года! Уборочная началась в непростых условиях, комбайнеры трудятся, используя каждый погожий день и час. И, тем не менее, показатель в один миллион тонн достигнут со значительным опережением к соответствующей дате прошлого года!» — поздравил аграриев губернатор Андрей Клычков.

В 2018 году в Орловской области было получено всего около трех миллионов тонн зерна урожая. По данным на 6 августа 2018 года намолочено было 1,2 млн тонн.