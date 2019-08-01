Киев, , 11:09 — REGNUM

Министерство финансов Украины утвердило преобразование госпредприятия «Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» в частное акционерное общество.

Как сообщает министерство, такой шаг является обязательным условием сертификации компании в качестве независимого оператора системы передачи электроэнергии, передает корреспондент ИА REGNUMсегодня, 1 августа.

Отмечается, что выпуск акций ЧАО будет осуществлен в предусмотренные законодательством сроки, а их владельцем станет государство в лице Минфина. По информации ведомства, уставный капитал компании составит 37,1 млрд грн.

Кроме того, в официальной информации подчеркивается, что результатом создания ЧАО станет эффективное внедрение законодательства о рынке электроэнергии, а также отделение контроля за производством электроэнергии и ее передачей, которое является одним из условий получения кредитных средств в рамках Меморандума о взаимопонимании с ЕС.

«Вот так и воруют государственные компании. Просто и вроде как абсолютно законно. Но воровство, как его не прикрывай, не перестает быть воровством», — комментирует украинский политолог Юрий Гаврилечко.

Эксперт иронически отмечает, что это реорганизация делается не для рынка электроэнергии, а «в рамках программы разворовывания госсобственности, которая начата в 1992 году принятием ЗУ «О приватизации», а все остальное — это производные данного процесса».

ИА REGNUMотмечает, что согласно официальной информации, в 2018 году национальная энергетическая компания «Укрэнерго» увеличила чистую прибыль на 46,4% или на 810,9 млн гривен до 2,558 млрд гривен.