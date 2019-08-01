Нур-Султан, , 11:07 — REGNUM

Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в Казахстане по итогам первой половины 2019 года составил 186 537 тенге ($485), что на 14,6% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщили в комитете по статистике министерства национальной экономики республики.

По данным комитета, за отчетный период рост реальной заработной платы составил 8,9%. Наибольший размер заработной платы отмечается в сфере финансов и страховой деятельности — 458 тыс. тенге ($1190).

В горнодобывающей промышленности этот показатель составляет 387 тыс. тенге ($1005), в сфере профессиональной, научной и технической деятельности — 315,1 тыс. тенге ($819).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первого квартала 2019 года среднемесячная заработная плата одного работника в Казахстане составила 168,5 тыс. тенге ($444 по курсу на 6 мая), что на 10,5% больше, чем годом ранее.

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