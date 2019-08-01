Элиста, , 11:02 — REGNUM

Десять миллионов рублей предусмотрено на борьбу с саранчой в бюджете Калмыкии в 2019 году, пять миллионов рублей уже направлено в районы региона. Об этом заявил замминистра сельского хозяйства республики Сергей Антонов в интервью РИА Калмыкия.

Представитель республиканского Минсельхоза сообщил, что общая ситуация с вредителем в регионе улучшается: так, в 2017 году в регионе саранча была зарегистрирована на территории в 100 тыс. га, в 2018 году — в 90 тыс. га, в этом году насекомые заняли территорию в 51 тыс. га. По его словам, если Ики-Бурульский, Черноземельский, Яшкульский районы еще несколько лет назад страдали от полчищ вредителей, то в этом году отрождения саранчи на этих территориях — это стало результатом активных мер по борьбе с насекомыми.

«К сожалению, мы сегодня не можем проводить работы на землях федерального значения, прибрежной полосе, на территории заказников, заповедников. Это запрещено федеральным законодательством. А там как раз есть отрождение, и оттуда идут полчища. Мы этот вопрос поднимаем, надеюсь, в скором времени найдем решение», — добавил замминистра.