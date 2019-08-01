Москва, , 10:54 — REGNUM

В «Единой России» выработают законодательные поправки, которые обяжут суд информировать должников о назначении слушания в порядке приказного производства и остановят новый вид мошенничества, когда с граждан на основании судебного приказа незаконно взыскиваются несуществующие долги. С этой целью в Министерство юстиции направлен запрос о предоставлении исчерпывающего перечня подобных случаев. Об этом сообщила журналистам координатор партийного проекта «Единой России» «Народный контроль», депутат Госдумы Анна Кувычко.

«В адрес «Единой России» поступают сообщения о том, что участились случаи, когда мошенники используют данные паспорта «должника», обращаются с фиктивной долговой распиской в любой мировой суд и оформляют судебный приказ на взыскание денежных средств, который обязателен для исполнения банковскими структурами и Федеральной службой судебных приставов России. Для предотвращения таких случаев мы разработаем поправки, которые обяжут суд при приказном производстве и рассмотрении иска в другом регионе или невозможности установления подлинности предъявленных документов информировать должников о назначении слушания помимо судебного извещения посредством СМС-оповещения, рассылкой на электронную почту или на сайте «Госуслуги». Кроме этого, необходимо обязать суд оперативно публиковать информацию о начале судебного разбирательства на сайте», — подчеркнула Анна Кувычко.

По ее словам, с целью разработки поправок в Министерство юстиции был направлен запрос о предоставлении исчерпывающего перечня подобных случаев.

«Мошенничество с использованием поддельных расписок отличается особым цинизмом. При отсутствии банковских счетов приставы могут взыскать деньги с пенсионных счетов, счетов мобильного телефона и иных источников. О списании банк сообщит клиенту, если у него подключена соответствующая функция. Ответственности у банка нет — он поверил судебному приказу. Полиция узнает об обмане поздно, когда ни деньги вернуть, ни мошенника найти, скорее всего, не получится. Мы считаем, что Министерство юстиции и другие компетентные органы должны поставить заслон людям, использующим судебные приказы в своих корыстных и нечистоплотных целях. Рассчитываем на оперативную реакцию структур по защите прав граждан», — подчеркнула Анна Кувычко.

Ранее в СМИ были обнародованы комментарии юристов и правозащитников относительно популярности нового вида обмана, который не требует большого количества документов. Злоумышленнику не требуется даже решения суда, вынесение которого сопровождается обязательными повестками и уведомлением сторон. Необходим судебный приказ, который оформляется без обязательного присутствия «должника». С помощью этого документа мошенник обращается в банковские структуры и в подразделения службы судебных приставов для взыскания денежных средств, которые впоследствии исчезают.