Астрахань, , 10:53 — REGNUM

В Астраханской области, из которой традиционно везут арбузы в другие российские регионы, массовый сбор арбузов начался ещё в 20-х числах июля, хотя продавать местную ягоду на рынках Астрахани официально начали ещё раньше, с 1 июля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сладкая ягодка

Арбузы стоят в районе 15 рублей за килограмм — для сравнения, в Воронеже цена на них составляет около 20 рублей за килограмм.

Между тем, накануне в Курской области местный Россельхознадзор сообщил об обнаружении 26 тонн потенциально опасных арбузов из Астраханской области — регион является карантинной фитосанитарной зоной.