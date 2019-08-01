Курган, 1 августа 2019, 10:56 — REGNUM
В Кургане настал сезон арбузов. В столицу Зауралья их везут из Оренбургской области и Казахстана. Стоимость бахчевой ягоды в торговых точках города разнится от акционных 14,9 рубля до 18 рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Самые дешёвые арбузы — из Казахстана. Как пояснила корреспонденту ИА REGNUM маркетолог местной торговой сети, арбузы в Оренбургской области только начали поспевать, тогда как казахстанские поставщики везут уже спелый, то есть менее «лёжкий» бахчевый товар, поэтому он на два-три рубля дешевле.
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