Курган, , 10:56 — REGNUM

В Кургане настал сезон арбузов. В столицу Зауралья их везут из Оренбургской области и Казахстана. Стоимость бахчевой ягоды в торговых точках города разнится от акционных 14,9 рубля до 18 рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Арбуз

Самые дешёвые арбузы — из Казахстана. Как пояснила корреспонденту ИА REGNUM маркетолог местной торговой сети, арбузы в Оренбургской области только начали поспевать, тогда как казахстанские поставщики везут уже спелый, то есть менее «лёжкий» бахчевый товар, поэтому он на два-три рубля дешевле.

«Недели через две Курган заполонят оренбургскими арбузами и их стоимость упадёт. В сентябре их цена будет доходить до 8−10 рублей за килограмм», — пояснила специалист.

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