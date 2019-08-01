Красноярск, , 10:49 — REGNUM

Российское правительство выделит «Новатэку» из бюджета 103,6 млрд рублей на строительство СПГ-терминала «Утренний» в Сабетте (ЯНАО).

«Правительство Российской Федерации постановляет:… Осуществить в 2019—2022 годах бюджетные инвестиции в строительство объекта капитального строительства «Терминал сжиженного природного газа и стабильного газового конденсата «Утренний» в рамках федерального проекта «Северный морской путь», — говорится в соответствующем постановлении кабинета министров.

Предполагаемая предельная стоимость всего объекта составляет 144,2 млрд рублей, срок ввода терминала в эксплуатацию — 2022 год, экспортная мощность — 21,6 млн тонн в год (из которых 19,8 млн — СПГ и 1,8 млн тонн — конденсат) — говорится в постановлении.

По данным РБК, 103,6 млрд рублей на строительство «Утреннего» будут перенаправлены с проекта высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань, реализацию которого президент Владимир Путин отложил в апреле 2019 года.

Добавим, что, согласно распоряжению российского правительства, единственным исполнителем по дноуглублению акватории для СПГ-терминала «Утренний» определена госкорпорация «Росатом». На выполнение дноуглубительных работ в рамках бюджетных корректировок 2019 года Росатом направит 3,84 млрд рублей. Указанные средства будут сняты с программы строительства трех атомных ледоколов проекта 22 220 — «Арктика», «Сибирь» и «Урал».