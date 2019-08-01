Киев, , 10:48 — REGNUM

Украинские эксперты не верят в целесообразность и возможность закупок катарского газа с 1 января 2020 года.

ИА REGNUMнапоминает, что о таком варианте диверсификации поставок топлива на Украину заявил директор государственного «Оператора газотранспортной системы» Сергей Макогон. По словам чиновника, в Киеве «работают над тем», чтобы уже с января можно было осуществлять поставки газа на Украину с южного направления через Трансбалканский газопровод. Сколько может стоить Украине газ, покупаемый по такой схеме, чиновник не уточнил.

Украинские издание УНИАН проанализировало возможность реализации этой схемы, опросив нескольких экспертов по энергетике — материал опубликован сегодня, 1 августа.

В частности, эксперт Геннадий Рябцев указывает, что мощности Трансбалканского газопровода, на который так рассчитывают в Киеве, составляют лишь 16 млрд кубометров в год, и они распределены на ближайшие 25 лет без участия Украины.

«Работать над этим проектом, конечно же, можно… но вот какой-то уже очень «окружной» маршрут получается…Кроме того, Румыния не заинтересована в сотрудничестве с нашей страной. Скорее, она будет планировать поставки в Венгрию и Молдову. Не следует забывать и тот факт, что Болгария, Венгрия, Греция и Румыния подписали соглашение об этом газовом коридоре и никто из перечисленных стран не горит желанием включать в него Украину», — подчеркнул специалист.

В свою очередь, эксперт Михаил Гончар считает, что озвученный Макогоном вариант поставок газа — лишь техническая сторона вопроса, а вот коммерческая часть «не выглядит привлекательной». Гончар советует Киеву рассматривать поставки сжиженного газа через балтийский польский терминал, и схема будет примерно одинаковой.

ИА REGNUMнапоминает, что идея закупок катарского газа на Украине обсуждалась и при президентстве Виктора Януковича, и при президентстве Петра Порошенко, но дальше политических заявлений дело не зашло.