Санкт-Петербург, , 10:52 — REGNUM

За январь-июнь 2019 года в Санкт-Петербурге реализовано 73 822 новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Это на 1% меньше, чем за такой же период 2018 года. Такие данные ИА REGNUM предоставили 1 августа в профильном агентстве «Auto-Dealer-СПб».

Вечерний Невский проспект Дарья Драй © ИА REGNUM

При этом, отмечают аналитики авторынка, продажи автомобилей в Петербурге падают уже три месяца подряд: в июне текущего года они сократились на 4% по отношению к результату июня 2018 года.

По итогам первого полугодия среди 10 наиболее популярных в Петербурге автомобильных брендов продажи увеличили четыре марки — KIA, LADA, Ford и Mitsubishi. Пятерку лидеров продаж составляют KIA, Hyundai, LADA, Renault и Volkswagen.

В июне 2019 года был отмечен аномальный рост продаж автомобилей Ford (плюс 81%), что объясняется распродажей легковых автомобилей американской марки, решившей покинуть этот сегмент российского авторынка и закрывшей три из четырех заводов в России.

Как отмечают в «Auto-Dealer-СПб», южнокорейская марка KIA стала первым брендом за 11 лет, которому удалось за первую половину календарного года превысить показатель продаж в 10 тысяч новых автомобилей в Петербурге.

По мнению гендиректора аналитического агентства Михаила Чаплыгина, главным фактором, влияющим на динамику автомобильного рынка, остаются государственные программы поддержки.

«В июне было объявлено об их возобновлении со второго полугодия, поэтому часть клиентов автосалонов предпочли отложить покупку, и это, конечно, сказалось на общей динамике авторынка», — пояснил эксперт.

Доля Северной столицы в общем объеме продаж новых машин в России по итогам первого полугодия 2019 года составила 8,9% (год назад на тот же период — 8,8%).