Волгоград, , 10:42 — REGNUM

Антимонопольная служба Волгоградской области возбудила дело в отношении регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами ООО «Управление отходами — Волгоград». Мусорную компанию подозревают в нарушении Закона о защите конкуренции — она своевременно не провела торги на услуги по транспортированию ТБО. Об этом сообщили 1 августа в пресс-службе Управления ФАС по Волгоградской области.

Вывоз мусора Иван Шилов © ИА REGNUM

По закону, цена на услуги по вывозу мусора для регионального оператора должна формироваться по результатам торгов, в том числе, если в зоне его деятельности образуется более 30% твёрдых коммунальных отходов. Население и юридические лица Волгоградской области не могут заключить договор на оказание подобных услуг с другими компаниями, так как «Управление отходами — Волгоград» является единым региональным оператором. А значит, потребители вынуждены платить ту цену, которую установит монополист.

Заседание комиссии по рассмотрению дела назначено УФАС на 3 сентября 2019 года.