Сеул, , 10:24 — REGNUM

Вице-президент подразделения южнокорейской компании Samsung Device Solution Ким Ки Нам вошел в список самых лучших генеральных директоров мира (Best CEOs In The World). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на деловой журнал CEO World.

Согласно опубликованным данным, Ким Ки Нам занял 13-ю строчку в списке лучших генеральных директоров мира.

Известно, что южнокорейский вице-президент подразделения Samsung Device Solution является третьим представителем азиатского региона, после исполнительного директора Saudi Aramco Амина Нассера (4-я строчка) и главы Toyota Тоёда Акио (8-строчка).

Среди IT-компаний в данный список попали генеральный директор Apple Тим Кук (9-я строчка), основатель Amazon Джефф Безос (11-я строчка).

Известно, что данный список составлялся на основе комплексной оценки (доля рынка, влияние, управление, социальный вклад) 1200 генеральных директоров из 96 стран мира.

Кроме того, в список вошли только 121 человек, среди которых было 55 представителей США, 11 представителей Германии, 10 представителей Индии, 9 представителей Японии, 8 представителей Франции и 7 представителей Китая.