Москва, , 10:15 — REGNUM

Сегодня, 1 августа, начало нового, но исторически не простого месяца и сразу же плохой день для российской валюты. К негативным внутренним факторам сегодня добавляется еще и внешний негативный фон, связанный с итогами заседания Федеральной резервной системы, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков.

Рубль © ИА REGNUM

«Казалось бы, что тут может быть плохого для рубля, ведь американский регулятор вчера впервые за последние 11 лет снизил процентную ставку, но глава ФРС Джером Пауэлл дал понять, что это решение — «не начало длинного цикла смягчения, а корректировка в середине цикла», — отметил эксперт.

Таким образом, ожидания рынка о том, что далее в 2019 году процентная ставка продолжит снижаться, оказались завышенными, и вместо падения американского доллара получилось его повсеместное укрепление. Рубль мог бы отыграть это движение еще вчера, подешевев против доллара США к отметкам 63,60−63,70, но российские торги были закрыты раньше.

«Поэтому мало того, что сегодня на российскую валюту продолжат давить конвертационные операции по дивидендам вкупе с негативной динамикой на российском долговом рынке, так еще и с открытия торгов предстоит наверстать вчерашнее укрепление американского доллара.

Так что приходится констатировать — рубль ждет плохое начало сложного месяца августа, в более низком диапазоне в 63,60−64,20 к американской валюте», — считает Быков.

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