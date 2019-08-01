Челябинск, , 09:57 — REGNUM

Внешэкономбанк может инвестировать средства в инфраструктуру и обновление общественного транспорта Челябинска. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Как отмечает управляющий директор АО «ВЭБ-лизинг» Александр Кондрашов, чем раньше начнётся исполнение заказов на автобусы, тем быстрее транспорт поступит в город. И здесь ВЭБ готов предложить свои инструменты.

Врио губернатора Алексей Текслер со своей стороны отмечает, что обновление общественного транспорта города должно отвечать современным схемам маршрутных перевозок. Напомним, Челябинск получит 66 автобусов на газомоторном топливе. Позднее ему обещают 2 млрд рублей, также на обновление транспортного парка.

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